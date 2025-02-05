Deniz Akkaya Hamile mi? Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı: 'Belki Bu Kez Erkek Geliyordur'

Ünlü manken Deniz Akkaya, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak aldığı hapis cezasıyla magazin gündemine oturan Akkaya, yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

47 yaşındaki ünlü isim, sosyal medya hesabından, "Hayat…bir mucize…bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep… Belki bu kez erkek geliyordur" notuyla bir kitap ve bebek görselleri paylaşan Akkaya'nın 'hamile' olduğu iddiaları gündeme geldi. Paylaşıma çok sayıda yorum geldi.

İşte o paylaşım:

Hayat…bir mucize…bir süre sosyal medyadan uzak kalmak için harika bir sebep…

Belki bu kez erkek geliyordur 🧿🌹 pic.twitter.com/sreG3w5AXd — Deniz Akkaya (@dddenizakkaya) February 4, 2025

HAPİS CEZASI ALMIŞTI

2018 yılında eski menajeri Merih Yılmaz’ı 5 kişiyle birlikte darp eden eski manken Deniz Akkaya'nın yargılandığı davada karar geçtiğimiz ay çıkmıştı.

Eski menajeri Merih Yılmaz’ı 3 Ekim 2018 tarihinde anlaştığı firmalardan alacağı ücreti eksik yatırdığı iddiasıyla yanından bulunan 5 kişiyle darp eden ve 10 yıl 5 aya kadar hapis cezası istenen eski manken Deniz Akkaya hakkında "birden fazla kişi tarafından birlikte konutta yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açılmıştı.

Suçlamaları reddeden Akkaya beraatini talep etmişti. Ancak mahkeme, sanık Deniz Akkaya, Erdi Taşçı, Mehmet Demir, Oğuzhan Müezzino, Uğur Kemal Suksan ve Yahya Yılmaz Tüleyli’ye "birden fazla kişi tarafından birlikte konutta yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan toplam 13 yıl 4 ay hapis cezası vermişti.