İrem Derici’yi Hastanelik Eden Hastalık Ne? Kafası, Yüzü Şişti, 'Tedaviye Başladım' Diyerek Açıkladı
Hem açıklamaları hem de sahneleri ile magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü ismi şarkıcı İrem Derici, bu kez sevenlerini güldürmedi, üzdü. Yakın zamanda bir konserinde düşmesi sonucu kafası şişen Derici, herkesi korkutan hastalığını “Tedaviye başladım” diyerek duyurdu.
Kaynak: Sabah
Dobra, korkusuz ve sert açıklamaları ile bilinen, kimi zaman sinirli kimi zaman çok sevecen tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, konserinde bir talihsizlik yaşadı.
HEM KAFASI HEM DUDAĞI ŞİŞTİ
Konser günü düşen Derici’nin hem dudağı hem de kafasında şişlik oluştu. Bebek’te görüntülenen İrem Derici’nin bitkin hali herkesi meraklandırırken, ünlü şarkıcıdan şaşırtan bir açıklama geldi.
Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, düşmesi sonucu ambulansla hastaneye gittiğini, orada kendisine konan bir teşhisin olduğunu ifade eden Derici’nin açıklaması hayranlarını endişelendirdi.
'UYURGEZERLİK VAR BENDE'
Derici “Uyurgezerlik var bende. Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum” dedi.
Doktorların bir sorun olmadığını söylediğini açıklayan Derici, “Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım” diyerek durumunun kötü olmadığı mesajını verdi.