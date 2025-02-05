Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi

Survivor 2025'in başarılı performansı ve hırslı yapısıyla bilinen Ayşe Yüksel'den günlerdir haber alınamıyor. İzleyiciler, yarışmada göremedikleri Ayşe Yüksel'i merak ederken Acun Ilıcalı'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi

Survivor 2025’te büyük mücadele devam ediyor. Survivor 2025'in sevilen yarışmacılarından Ayşe Yüksel’in son bölümlerde ekranda görünmemesi, izleyicilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük bir merak konusu haline geldi.

YAĞ SIÇRADI

Ayşe Yüksel'in yemek hazırlarken gözüne kızgın yağ sıçradığı ve sağlık ekipleri tarafından hemen müdahale edildiği öğrenildi. Ayşe Yüksel'in tedavisi devam ederken sevenleri akıbetini soruyordu.

Yarışmanın sunucusu Murat Ceylan, Ayşe’nin sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve doktorların detaylı incelemelerinin ardından yarışmaya devam edip edemeyeceğine karar verileceğini belirtmişti.

Survivor'da Ayşe Yüksel Elendi mi? Acun Ilıcalı'dan Açıklama Geldi - Resim : 1

ACUN'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada “Ayşe’ye ne oldu?”, “Ayşe diskalifiye mi oldu?” gibi sorular gündeme gelirken, beklenen açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi.

AYAĞI KIRILMIŞ

Acun Ilıcalı, “Ayşe'nin ayağında kırık olduğunu öğrendik. Şu an gözetim altında. Doktorumuz iki gündür tedavi sürecini takip ediyor” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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