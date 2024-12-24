Ebru Yaşar Dünya Starlarını Tek Tek Eledi! O Listeleye Giren Tek Türk Oldu, Yılın Şarkısı Rekor Kırdı

Konserlerine milyonlarca kişinin akın ettiği, hem güzelliği hem de sesiyle büyüleyen başarılı sanatçı Ebru Yaşar’ın Siyam ile seslendirdiği ‘Yoksun’ şarkısı, rekor kırdı. Dillere pelesenk olan şarkı, YouTube platformunun 2024 yılındaki en çok dinlenen şarkısı oldu.

Ebru Yaşar Dünya Starlarını Tek Tek Eledi! O Listeleye Giren Tek Türk Oldu, Yılın Şarkısı Rekor Kırdı

Sesi, dansları, neşesi, şarkılarıyla sevenlerine harika bir şölen yaşatan, başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, yine bir rekora imza attı. Milyonların sesini duyabilmek için saatlerce sıra beklediği usta sanatçının Siyam’ın birlikte seslendirdiği ‘Yoksun’ şarkısı 200 milyona yakın görüntülendi. Çıkar çıkmaz herkesin ezberlediği şarkı, YouTube platformunun 2024 yılındaki en çok dinlenen şarkısı olarak rekor kırdı.

Şubat 2024 tarihinde yayınlanan şarkı, rekorla müzik sektörüne damga vurdu.

Ebru Yaşar Dünya Starlarını Tek Tek Eledi! O Listeleye Giren Tek Türk Oldu, Yılın Şarkısı Rekor Kırdı - Resim : 1

“BİR SANATÇI İÇİN EN BÜYÜK MUTLULUK”

Kıbrıs Chamada Prestige Otel’de verdiği röportajda şarkısına ilişkin konuşan güzel sanatçı Ebru Yaşar “Yaptığımız işlerin beğenilmesi, sevilmesi bir sanatçı için en büyük mutluluk. Siyam ile birlikte söylediğimiz Yoksun da bu yıl rekor kırarak en çok dinlenen şarkı oldu. Teşekkür ederiz dinleyicilerimize” dedi.

Ebru Yaşar Dünya Starlarını Tek Tek Eledi! O Listeleye Giren Tek Türk Oldu, Yılın Şarkısı Rekor Kırdı - Resim : 2

DÜNYA STARLARINI DA GERİDE BIRAKTI

Yapımcılığını Tolga Aykut ve Samsun Demir’in üstlendiği, söz ve bestesi Siyam, Esad Fidan ve Ramazan Kızılpınar’a ait, yılın rekorunu kıran ‘Yoksun’ şarkısı, aynı zamanda Youtube Music Charts listelerine giren tek Türk şarkı oldu. Şarkı, dünya listelerinde 23. Sıraya yükselerek Cardi B ve Miley Cyrus gibi dünya starlarını da geride bıraktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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