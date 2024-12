Hollywood'u Sarsan Davanın Ardından Gözler Ona Çevrilmişti: Colleen Hoover'dan 'Blake Lively' Açıklaması

Geçtiğimiz yaz "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmiyle beyazperdede boy gösteren ABD'li oyuncu Blake Lively, filmdeki rol arkadaşı ve aynı zamanda da yönetmeni Justin Baldoni'ye "cinsel taciz" ve "karalama" davası açtı. Filmin tanıtım sürecinde kariyerinin en kötü imajına sahip olan ve sosyal medyada hakkında linç kampanyası başlatılan Blake Lively, bu durumu Baldoni'nin organize ettiğini ve itibarını yerle bir etmeye çalıştığını söyledi.

Blake Lively

Lively, Baldoni'nin film çekimleri süresince de "cinsel taciz" diye tanımladığı davranışlarda bulunduğunu, kendisinin kilosuyla ilgili yorumlar yaptığını ve başka kadınların genital bölgeleri hakkında konuştuğunu öne sürdü. Baldoni tarafı ise tüm bu iddiaları reddederken, çalıştığı oyunculuk ajansı kendisiyle çalışmayı bıraktığını açıkladı.

Justin Baldoni

'ASLA DEĞİŞME, ASLA SOLMA'

Hollywood'u sarsan davanın ardından It Ends With Us filminin uyarlandığı aynı adlı kitabın yazarı Colleen Hoover, Blake Lively'ye destek açıklamasında bulundu. Hoover, sosyal medya hesabından Lively'yle sarıldıkları bir fotoğrafı paylaşarak "Tanıştığımız günden beri dürüst, nazik, destekleyici ve sabırlı olmaktan başka bir şey yapmadın. Tam olarak olduğun kişi olduğun için teşekkür ederim. Asla değişme. Asla solma" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haber Merkezi