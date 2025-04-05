Ölümden Döndü, Milyonluk İş Kurdu: 10 Günde Yapıyor, 1 Tanesini 30 Bin TL'ye Satıyor

10 GÜNDE YAPILIYOR TANESİ 30 BİN TL'YE SATILIYOR

Bugün hem yerli hem de yabancı müşteriler için özel siparişler aldıklarını belirten Bol, Çin, Rusya, Hollanda ve Afrika ülkelerine dahi kemençe gönderdiklerini ifade etti. Atölyelerinde her bütçeye uygun ürün bulunduğunu söyleyen Bol, "Kemençelerimizin fiyatı 1.500 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Özel üretim modellerin yapımı ortalama 10-15 gün sürüyor. Atölyemize gelen kimse eli boş dönmez" dedi.