Ölümden Döndü, Milyonluk İş Kurdu: 10 Günde Yapıyor, 1 Tanesini 30 Bin TL'ye Satıyor
Elektrik akımına kapılarak ölümden dönüp mesleğini bırakan Fethi Bol, ağabeyiyle birlikte kemençe üretimine başladı. Yapımı 10 gün süren özel üretim kemençelerin tanesi 30 bin TL’ye satılıyor, yurt dışından talep yağıyor.
Kaynak: DHA
Samsun’da yaşayan 43 yaşındaki Fethi Bol, 1998 yılında çalıştığı elektrik dağıtım şirketinde yüksek gerilim hattına kapılarak ciddi bir iş kazası geçirdi. Kaza sonrası el, omuz ve bacağında kalıcı doku zedelenmeleri oluştu. Aynı sektörde çalışan ağabeyi İzzet Bol da 2000 yılında benzer bir kazayla karşılaşınca, iki kardeş mesleklerini bırakıp yeni bir yol çizmeye karar verdi.
O dönemde farklı bir alanda çalışmak isteyen Bol kardeşler, şehirde yaşamını yitiren bir kemençe ustasının atölyesini devraldı. Kemençe yapımına dair hiçbir bilgileri olmayan ikili, bir usta yardımıyla bu zanaatı öğrenmeye başladı. Kısa sürede üretime geçen kardeşler, bugün yalnızca Türkiye’ye değil, dünyaya da kemençe gönderiyor.
"HİÇBİR ŞEY BİLMİYORDUK SONRADAN ÖĞRENDİK"
Meslek değişiminin hikayesini anlatan Fethi Bol, "Elektrik işinden tamamen uzaklaşmak istedik. O sırada kemençe ustasının dükkanını devralma teklifini değerlendirdik. İşin inceliklerini bilmediğimiz için bir ustayı yanımıza alıp ‘Bize öğret, yaptığın ürünler senin olsun’ dedik. Yaklaşık 2-3 ay boyunca birlikte çalıştık. Sonra ustamız ayrıldı, biz de kendi başımıza üretmeye başladık" diye konuştu.
10 GÜNDE YAPILIYOR TANESİ 30 BİN TL'YE SATILIYOR
Bugün hem yerli hem de yabancı müşteriler için özel siparişler aldıklarını belirten Bol, Çin, Rusya, Hollanda ve Afrika ülkelerine dahi kemençe gönderdiklerini ifade etti. Atölyelerinde her bütçeye uygun ürün bulunduğunu söyleyen Bol, "Kemençelerimizin fiyatı 1.500 TL ile 30 bin TL arasında değişiyor. Özel üretim modellerin yapımı ortalama 10-15 gün sürüyor. Atölyemize gelen kimse eli boş dönmez" dedi.