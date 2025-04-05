Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu
İngiltere’de 76 yaşındaki Ron Walters, eşi tarafından evden kovulduğu gün metal dedektörüyle neredeyse 2000 yıllık Roma sikkesi buldu. Başına talih kuşu konan adam, altın sikkeyi açık artırmada tam 4 bin 700 sterline sattı.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere'nin West Midlands bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, hayatının en büyük keşfini eşinin onu evden kovmasının ardından yaptı. Metal dedektörüyle yıllardır hobi olarak aramalar yapan Walters, neredeyse 2.000 yıl öncesine ait bir Roma altın sikkesi buldu. İmparator Aulus Vitellius dönemine ait olduğu belirlenen sikke, açık artırmada tam 4 bin 700 sterline (yaklaşık 231 bin TL) satıldı.
EŞİ EVDEN KOVDU BİRDEN ZENGİN OLDU
Walters, keşif anını esprili bir dille, "Eşim evden çıkmamı istedi. Ben de dedektörümü alıp dışarı çıktım. Meğer beni evden kovması hayatımı değiştirecekmiş" sözleriyle anlattı. Yaklaşık 60 santimetre derinlikte gelen sinyali takip eden Walters, toprağı kazdığında eline geçen altın sikkeyle büyük bir heyecan yaşadı. "Kalbim yerinden çıkacak gibiydi" diyerek o anları paylaştı.
Bulunan altın sikkenin, MS 69 yılında sadece sekiz ay hüküm süren Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu tür sikkelerin oldukça nadir olduğunu ve tarihi değerinin yüksek olduğunu vurguladı. Sikke, Stourbridge kentinde düzenlenen bir müzayedede 4 bin 700 sterline alıcı buldu.
Ron Walters’ın hikayesi, sadece bir hobiyle başlayan arayışın tarihi bir keşfe dönüşebileceğini gösterirken, aynı zamanda "talih kuşu" deyiminin gerçek hayattaki karşılığını da gözler önüne serdi.