Eşi Evden Kovdu Birden Zengin Oldu! Tarlada Kazarken Başına Talih Kuşu Kondu, Büyük Serveti Buldu

Bulunan altın sikkenin, MS 69 yılında sadece sekiz ay hüküm süren Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu belirlendi. Uzmanlar, bu tür sikkelerin oldukça nadir olduğunu ve tarihi değerinin yüksek olduğunu vurguladı. Sikke, Stourbridge kentinde düzenlenen bir müzayedede 4 bin 700 sterline alıcı buldu.