Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı
2025’in ilk 3 ayında Türkiye genelinde konut, arsa ve iş yeri satışları rekor kırdı. Faizlerin düşmesiyle yatırımcılar rotasını yeniden gayrimenkule çevirdi. Uzmanlar yaz aylarında faiz düşüşünün devam etmesi halinde yeni rekorların gelebileceğini belirtti.
Kaynak: AA
2025 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörü, yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde satışla dikkat çekti. Türkiye genelinde ocak-mart döneminde konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları toplamda 694 bin 628 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.
Yeni yılla birlikte ivme kazanan satışlar, ocakta bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artış göstererek 238 bin 938 adede çıktı. Şubat ayında yüzde 7’lik artışla 232 bin 756 adet satış gerçekleşirken, mart ayında ise satışlar 222 bin 934 adetle hafif bir düşüş yaşadı. Ancak toplamda yılın ilk çeyreğinde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış gösterdi.
TAPU DAİRELERİNDE İŞLEM YOĞUNLUĞU
Söz konusu dönemde tapu müdürlüklerinde yaklaşık 4,8 milyon işlem gerçekleştirildi. Bu işlemler arasında satış, ipotek, intikal, düzeltme, kamulaştırma, bağış gibi çok sayıda başlık yer aldı. Tapu harç gelirleri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,5 artarak 28,8 milyar TL’ye ulaştı.
YATIRIMCILAR ROTAYI ORAYA ÇEVİRDİ
Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, konut satışlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu, düşen faiz oranlarının ve yüksek kira seviyelerinin vatandaşları konut alımına yönelttiğini belirtti. Ekiz, "Altın ve dövizden yeterince kazandığını düşünen yatırımcılar gözünü yeniden gayrimenkule çevirdi. Özellikle enflasyon karşısında reel olarak gerileyen konut fiyatları alım fırsatı olarak görülüyor. Genç nüfusun fazla olması da konut talebini sürekli canlı tutuyor" dedi.
Yıllık ortalama 800 bin adet yeni konut ihtiyacı bulunduğuna dikkat çeken Ekiz, bu güçlü talep karşısında üreticilerin de yeni projelere hız verdiğini ifade etti. Yaz aylarında faiz düşüşünün sürmesi halinde satışların artmaya devam edeceğini ve yeni rekorların gelebileceğini de sözlerine ekledi.
"ÖTELENMİŞ TALEPLER HAREKETE GEÇTİ"
Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise ilk çeyrekteki bu hareketliliğin sektör tarafından beklendiğini belirterek, "Ötelenmiş talep bu dönemde harekete geçti. Dövizdeki durağanlık ve düşük getiri nedeniyle yatırımcılar rotasını gayrimenkule çevirdi" dedi.
Özcan, şu anda alımların büyük ölçüde yatırım amaçlı yapıldığını, ancak faizlerin düşmeye devam etmesi durumunda özellikle orta gelir grubunun oturum amaçlı alımlarıyla piyasada daha büyük bir hareketlilik yaşanacağını söyledi.