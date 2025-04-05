Yatırımcılar Rotayı Oraya Çevirdi! Satışlar Patladı, Piyasalar Alev Aldı: 3 Ayda Rekor Kırdı

2025 yılına hızlı başlayan gayrimenkul sektörü, yılın ilk çeyreğinde rekor düzeyde satışla dikkat çekti. Türkiye genelinde ocak-mart döneminde konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz satışları toplamda 694 bin 628 adede ulaştı ve tüm zamanların en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

Yeni yılla birlikte ivme kazanan satışlar, ocakta bir önceki yıla göre yüzde 20,2 artış göstererek 238 bin 938 adede çıktı. Şubat ayında yüzde 7’lik artışla 232 bin 756 adet satış gerçekleşirken, mart ayında ise satışlar 222 bin 934 adetle hafif bir düşüş yaşadı. Ancak toplamda yılın ilk çeyreğinde satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artış gösterdi.