'Cinsel Taciz' Davası Açan Blake Lively'ye Rol Arkadaşlarından Destek

"Gossip Girl" dizisiyle şöhret olan ABD'li oyuncu Blake Lively, geçen yaz vizyona giren ve gişede büyük başarı elde eden "It Ends With Us" filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı ve aynı zamanda da yönetmeni olan Justin Baldoni'ye dava açtı. Lively, "cinsel taciz" ve "karalama" iddiasıyla dava açtığı Baldoni'ye korkunç suçlamalar yöneltti. Baldoni'nin hukuk ekibi yaptığı açıklamada, iddiaların "kesinlikle asılsız" olduğunu savundu.

Lively'nin 2005 yapımı "The Sisterhood of the Traveling Pants" filmindeki rol arkadaşları Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn, dün yaptıkları ortak açıklamada, "20 yılı aşkın süredir Blake'in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" ifadelerine yer verdi.

'UMARIM BAŞKALARINA YARDIMCI OLUR'

Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki gerginlik, ilk olarak filmin tanıtım sürecinde yapılan yorumlardan ve sosyal medya paylaşımlarından sonra gündeme gelirken Lively, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Umarım yasal işlem sürecim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişilerin korunmasına yardımcı olur" dedi.

Kaynak: DHA