Haluk Levent'ten Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı

Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten sevenlerini üzen haber geldi. Haluk Levent bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre; 56 yaşındaki Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, birkaç gün içinde netleşecek.