Ünlü Şarkıcı Murat Kekilli'den Annesine Veda: Gözyaşlarına Boğuldu

Şarkıcı Murat Kekilli annesinin ölümüyle yıkıldı. Kekilli, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle kaybettiği annesini gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

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Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, dün hayatını kaybetti. Sıdıka Kekilli'nin bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Ünlü Şarkıcı Murat Kekilli'den Annesine Veda: Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 1

Kekilli'nin cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda kişi katıldı. Güçlükle ayakta duran şarkıcı, gözyaşı döktü.

Ünlü Şarkıcı Murat Kekilli'den Annesine Veda: Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 2

Kılınan namazın ardından Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Ünlü Şarkıcı Murat Kekilli'den Annesine Veda: Gözyaşlarına Boğuldu - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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