Tüm İmajı Yalanmış... Blake Lively Dava Açtı, 'Feminist' Justin Baldoni'nin Gerçek Yüzü Ortaya Çıktı!

Bu yıl sinemada büyük gişe hasılatı elde eden "It Ends With Us" (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) filmi, başarısından çok skandallarıyla gündeme geldi. Filmin tanıtım sürecinde başrol oyuncuları Blake Lively ve Justin Baldoni hiç yan yana gelmezken, sosyal medyada Lively hakkında korkunç bir linç kampanyası başladı. Uzun yıllara dayanan kariyeri boyunca hiç olumsuz haberlerle anılmayan ünlü oyuncu, bir anda kaba biri olduğuna dair haberlerin yayılmasıyla ABD'nin en nefret edilen ünlülerinden birine dönüştü.

İMAJLARI BİR GECEDE YER DEĞİŞTİRDİ

Blake Lively ile beraber filmin başrolünü paylaşmanın yanında yönetmen koltuğuna da oturan Justin Baldoni ise son derece olumlu bir şöhret edindi. Filmin konusu gereği sık sık kadına şiddetle mücadeleden bahseden ve söylemleri "feminist" olarak değerlendirilen Baldoni hakkındaki korkunç gerçek ise Lively'nin açtığı davayla ortaya çıktı.

CİNSEL TACİZ, BEDEN AŞAĞILAMA, İTİBAR SUİKASTI...

Blake Lively, bu hafta rol arkadaşı ve yönetmeni Justin Baldoni'ye "cinsel taciz" ve "karalama" davası açtı. Lively'nin iddiaları arasında; Baldoni'nin kendisine çıplak fotoğraflar göndermesi, film setindeki kadınların genital organlarıyla ilgili konuşması, kadınların bedenlerini aşağılaması, porno bağımlığı ve cinsel istismarla ilgili uygunsuz yorumlarda bulunması ve Lively'nin kariyerine zarar vermek amacıyla sosyal medyada bir itibar suikastı düzenlemesi yer aldı.

'HAİLEY BİEBER'A YAPILANI YAPALIM'

Justin Baldoni ile ilgili dehşete düşüren iddiaların ardından bağlı bulunduğu oyunculuk ajansı kendisiyle bir daha çalışmama kararı alırken, Baldoni'nin basın ekibiyle mesajlaşmaları olduğu iddia edilen bazı ekran fotoğrafları paylaşıldı. Oyuncunun, Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber hakkında X sosyal medyada platformunda viral olan nefret içerikli tweet dizilerini ekibine göndererek, "Bizim de böyle bir şeye ihtiyacımız var" dediği öne sürüldü.

Blake Lively hakkında geçtiğimiz yaz boyunca çıkan olumsuz haberlerin temelinde de bu tarz nefret içerikli tweet dizileri vardı. Özellikle X platformunda sık sık ünlü kadınlarla ilgili olumsuz yorumlar bulunan manipülatif paylaşımlar viral olarak birçok kadının kariyerine ciddi zarar veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi