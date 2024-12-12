Selena Gomez Evleniyor! Bu Sözlerle Duyurdu...

ABD'li şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kariyerinde zirveyi gördüğü son dönemde özel hayatında da güzel bir yolculuğa çıktı. Yaklaşık bir buçuk senedir birlikte olduğu sevgilisi Benny Blanco'dan evlilik teklifi alan Gomez, mutluluğunu hayranlarıyla paylaştı.

Selena Gomez Evleniyor! Bu Sözlerle Duyurdu...

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, kariyerinin en başarılı senesini geçerken, "Emilia Perez" filmiyle Oscar yarışının da en iddialı isimlerinden biri konumuna geldi. Kariyeriyle birlikte özel hayatında da mutluluğu yakalayan Gomez, bir buçuk yıldır birlikte olduğu müzik prodüktörü Benny Blanco ile evlenmeye karar verdi.

Selena Gomez Evleniyor! Bu Sözlerle Duyurdu... - Resim : 1

'SONSUZLUK BAŞLIYOR'

Ünlü şarkıcı, Benny Blanco'dan evlilik teklifi aldığını sosyal medya hesabından "Sonsuzluk şimdi başlıyor" sözleriyle duyurdu. Gomez'e birçok tebrik mesajı yağarken, yüzüğü de güzel yorumlar aldı.

Gomez, daha önce sevgilisi Blanco ile ilişkisi hakkında "Hiç bu kadar sevilmemiştim. Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim. Birinin benimle ilgili tüm küçük detayları önemsediğini görmek harika bir duygu" demişti.

Selena Gomez Evleniyor! Bu Sözlerle Duyurdu... - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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