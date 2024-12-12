Ünlü Oyuncu Jose de la Torre 37 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dijital platformlarda yayınlanan projeleriyle uluslararası tanınırlık kazanan İspanyol oyuncu Jose de la Torre, genç yaşta hayata veda etti. Ölüm haberi, İspanya'da büyük bir üzüntüye neden oldu. Montilla Digital tarafından duyurulan habere göre, ünlü oyuncu 5 Aralık'ta hayatını kaybetti. Bir gün sonra, doğduğu kent olan Montilla'da cenaze töreni düzenlendi.

De la Torre'nin, Haziran ayında kendisine "ciddi bir hastalık" teşhisi konulduğunu açıkladığı ve bu süreçte tedavi gördüğü belirtildi. Hastalığı nedeniyle bir süreliğine oyunculuğa ara veren de la Torre, vaktini sağlığına odaklanarak geçirdi.

İspanyol aktris Luisa Martín, oyuncunun ölümü üzerine sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:

"Bildiğin kadar yüksekten uç. Sen ışıksın, çok parlak bir ışık. Bu hepimizi aydınlatacak. Sesini bir daha duyamayacağımı düşünmek kalbimi kırıyor ama seninle konuşmaya devam edeceğim. Seni sonsuz seviyorum, Jose."

Jose de la Torre, özellikle "Toy Boy" dizisindeki performansıyla dünya çapında tanınmış bir isimdi. Ayrıca "Amar es para siempre", "Vis a Vis: El Oasis" ve "Servir y proteger" gibi yapımlarda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra moda, mücevher ve aksesuar markaları için modellik de yapan de la Torre, İspanya dışında da geniş bir hayran kitlesine sahipti.