Serdar Ortaç Sosyal Medyadan Yine Uzak Duramadı! Canlı Yayında Ağzına Geleni Saydı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında ev hapsi kararı verilen ve daha sonra bu tedbir kararı kaldırılan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süre başını yakan sosyal medyadan yine uzak duramıyor. Canlı yayın açan Ortaç, takipçileriyle sohbet etti.

'HAYATIM KAYMIŞ HÂLÂ...'

Ortaç yayında aklına geleni söyledi ve "Ne kaybı babacım, daha ne kumarı ya... Bak bir daha bana kumar soranın kafasına indireceğim, ne varsa elimde. Buradan indiremem yüz yüze. Hayatım kaymış hâlâ kumar soruyorlar bana" dedi.

Ortaç'ın bu anları kısa sürede gündem oldu. Ortaç'a destek yorumları geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem