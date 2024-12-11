Lüks Rezidansta Dehşet Anları: 1 Kişi Öldürüldü

Olay ilçenin Kaşüstü mahallesindeki Vardallar Rezidans’ın 6. katındaki Bilal Sarı’ya ait dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Ertuğrul Bakkaloğlu (33) ve Bilal Sarı (22) dairede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal Sarı tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Olay sonrası Bilal Sarı, 112 Acil telefonunu arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken, Ertuğrul Bakkaloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bakkaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Bilal Sarı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA