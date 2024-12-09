Miras Kavgasında Kan Aktı: Almanya'dan Gelen Yeğenlerini Vurdu

Samsun'da akrabaların miras kavgasında kan aktı. Almanya'dan gelen akrabalarına kurşun yağdıran zanlı gözaltına alındı.

Miras Kavgasında Kan Aktı: Almanya'dan Gelen Yeğenlerini Vurdu

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi’ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Almanya’da akrabalarını ziyaret için gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşler ile halalarının eşi M.İ. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.İ., tabancayla F.Ç.’yi sağ bacağından, S.A.Ç.’yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu.

Miras Kavgasında Kan Aktı: Almanya'dan Gelen Yeğenlerini Vurdu - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçılar tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Miras Kavgasında Kan Aktı: Almanya'dan Gelen Yeğenlerini Vurdu - Resim : 2

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler şüpheliyi ekip aracına bindirirken tarafların akrabaları M.İ.'ye tepki gösterdi. Şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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Kaynak: DHA

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