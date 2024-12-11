Ekipler Teyakkuzda: O Kentte Fay Hattı Tek Hamlede Kırılacak!

Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, bilim insanlarının sürekli 'deprem' uyarısında bulunduğu, Tunceli'de depreme hazırlık çalışmaları sürüyor.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 2 bin 500 kişiye arama-kurtarma eğitimleri verildi, kamu binalarından numuneler alınarak yapı stoku elden geçirildi, depreme dayanıksız olanların kimisi yıkıldı kimisi güçlendirildi, yıkılan binalarda arama-kurtarma tatbikatları yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da imar planına esas jeolojik-jeoteknik mikro bölgeleme etüt çalışmaları başladı. Ayrıca Tunceli ile Erzincan bağlantısını sağlayan depreme dayanıksız Mutu Köprüsü'nün yeniden yapılması için çalışma başlatıldı.

7 İLÇEDE HAZIRLIK

Öte yandan il merkezi başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Pertek, Nazımiye, Mazgirt, Çemişgezek ve Hozat ilçelerinde 12 konteyner kent kurulmasına karar verildi. 1122 konteynerin inşasında çalışmaların sonuna gelindi. Çalışmalar kapsamında ayrıca 'Afetlerde bekleyen değil harekete geçen ol' sloganıyla kentte birçok eğitimler verildi ve kent merkezi ile 7 ilçede depreme müdahale ekipmanları ile çadırların bulunduğu konteynerler oluşturuldu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kent merkezinde oluşturulan deprem müdahale konteynerlerini gezip, ekipmanlarını inceledi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Kenttin deprem gerçeği olduğunu belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Uzman görüşlerine göre Erzincan ile Yedisu arasındaki fay hattının bir hamlede kırılması bekleniyor. Biz de geldiğimiz günden beri ilimizi depreme hazırlamak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Bu çerçevede ilimizin her yerinde jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarını tamamladık. İlimiz merkez ve ilçelerde konteyner kentler oluşturduk" dedi.

'İKİ YILDIR EĞİTİM ALIYORUZ'

Munzur Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi 2'nci sınıf öğrencisi, AFAD gönüllüsü Merve Kandemir ise şunları anlattı:

"Derslerde aldığım eğitimler dışında ilimizin verdiği gönüllülük eğitimlere katılıyorum. Bildiğiniz üzere deprem, ülkemiz için olası bir afet. İki yıldır depremle ilgili eğitim alıyoruz, gönüllülük eğitimlerine katılıyoruz. Bilinçlendirme amaçlı olan eğitimlerin hepsini teker teker katılarak insanlarımızı bilinçlendiriyoruz. Diyarbakırlı olduğum için benim ilim de bir afet bölgesi olduğu için hem kendim adına hem de insanlar adına harekete geçirmek için, bilinçlendirmek için, bu eğitimleri almaya devam ediyorum."

Kaynak: DHA