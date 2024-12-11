Minibüs Şarampole Uçtu: 8'i Öğretmen, 9 Yaralı

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Şarampole devrilen minibüsteki 8 öğretmen ile sürücü yaralandı.

Minibüs Şarampole Uçtu: 8'i Öğretmen, 9 Yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Malazgirt-Ahlak kara yolunda meydana geldi. Malazgirt'ten aldığı öğretmenleri Tatargazi köyüne götüren Medeni Ağalar, kullandığı servis minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

Minibüs Şarampole Uçtu: 8'i Öğretmen, 9 Yaralı - Resim : 1

Kazada 8 öğretmen ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Malazgirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Minibüs Şarampole Uçtu: 8'i Öğretmen, 9 Yaralı - Resim : 2

Yoğun sis ve yolda oluşan buzlanmadan kaynaklanan kazada yaralanan şoför ve öğretmenleri, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, hastanede ziyaret edip sağlık durumları hakkında bilgi aldı, 'Geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

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Kaynak: DHA

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