Sıcaklıklar Fena Düşecek: Kar İstanbul'un Kapısına Dayandı!

Marmara’da sağanak yağışlar etkisini gösterirken, Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi. Ülke genelinde sıcak havalar yerini soğuk havaya bırakırken, yarın Marmara’da buz gibi bir güne uyanılacak. Bu gece itibarıyla kar yağışının İstanbul sınırlarına kadar geleceğine yönelik uyarılar yapıldı.

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının Türkiye’nin özellikle kuzey kesimlerinde kar yağışlarına neden olacak. Bu akşamdan itibaren Marmara Bölgesi’nde başlayan soğuk hava, tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji’den gelen bilgilere göre, Marmara’da karayelin etkisiyle hava soğuyacak. İstanbul’da sıcaklığın 12 Bursa’da ise 14 dereceye kadar düşeceği bildirildi.

Perşembe İstanbul, Ankara ve Bursa’da havanın kapalı olması beklenirken hafif yağmurlu hava, vatandaşları üşütecek. Cuma gününe gelindiğinde ise, İstanbul 10, Bursa 11, Ankara ise 6 derece sıcaklıkla karşılaşacak. İzmir'de ise güneşli bir hava hakim olacak, ancak soğuk rüzgar nedeniyle sıcaklık 16 dereceye gerileyecek. Antalya'da ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve sıcaklık 6 dereceyi bulacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıklanan son tahmin raporunda, yurdun büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı kaydedildi. Gece saatlerinden sonra ise İstanbul'a da sınır olan Batı Karadeniz'in, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edildi. Marmara sınırlarına ulaşan karın İstanbul çevrelerinde de etkili olabileceği düşünülüyor.

YAĞMUR BUZLANMA VE SİS

MGM’nin tahminlerine göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağış alacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde ise buzlanma, don olayı, pus ve yer yer sis bekleniyor.