Akaryakıt İstasyonunda Oraklı ve Bıçaklı Kavga! 7 Yaralı
Kartepe'deki bir akaryakıt istasyonunda gaz kaçağı nedeniyle çıkan tartışma, müşterinin akrabalarını getirmesiyle bıçaklı ve oraklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş açarak durdururken, 1'i polis olmak üzere 7 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi.
Araçtaki gaz kaçağı yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri, akrabalarını alarak istasyona gelince, tartışma kavgaya dönüştü. Orak ve bıçakların kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.
Olay sebebiyle 1’i polis, 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kavgayla alakalı inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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