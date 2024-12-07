Akaryakıt İstasyonunda Oraklı ve Bıçaklı Kavga! 7 Yaralı

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Araçtaki gaz kaçağı yüzünden akaryakıt istasyonu çalışanları ile müşteri arasında tartışma çıktı. Müşteri, akrabalarını alarak istasyona gelince, tartışma kavgaya dönüştü. Orak ve bıçakların kullanıldığı kavga için olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, kavgayı havaya ateş açarak ayırdı.



Olay sebebiyle 1’i polis, 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kavgayla alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA