Ev Hapsinden Sonra Felç Geçirmişti: Serdar Ortaç Bakın Nerede Ortaya Çıktı...

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

İfadelerinde suçlamaları reddedip kandırıldıklarını söyleyen Erbil ve Ortaç, ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı. Karar nedeniyle evinden çıkması yasak olan Ortaç'ın bu süreçte vermesi planlanan konserleri ise iptal edilmişti.

BÜYÜK ZARAR ETTİ

Ortaç'ın iptal edilen 18 konseri nedeniyle 1,5 aylık zararının 25 milyon lira olduğu belirtilmişti.

HAFTALAR SONRA SAHNEYE ÇIKTI

Ev hapsi cezası kaldırılan Serdar Ortaç uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Haftalar sonra sahneye çıkan Ortaç, kulisten görüntülerini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

'Cezadan sonra ilk konserime gidiyorum' diyen Ortaç şarkıları yenilediğini, orkestrası ile çalıştığını ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

“FELÇ GEÇİRDİM”

Geçtiğimiz günlerde canlı yayın açarak takipçileriyle soru-cevap yapan ünlü şarkıcı kas felci geçirdiğini açıkladı. 6 doz serumdan sonra ayağının açıldığını belirten Ortaç elinin hala tam olarak açılmadığını da dile getirdi.

Serdar Ortaç felcin sebebini ise "Evet içkiden oldu. Lanet viskiden oldu" sözleriyle açıkladı.