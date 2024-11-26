Ev Hapsi Verilmişti... Serdar Ortaç Hakkında Yeni Karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ünlü şarkıcının 'yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma' suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianameyi kabul eden Asliye Ceza Mahkemesi Ortaçı'ın 24 Aralık'ta hakim karşısına çıkmasına karar vermişti. Öte yandan tensip zaptında Serdar Ortaç'ın ev hapsinin devamına karar verilmişti.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Serdar Ortaç'ın avukatı Esennur Ezgi ev hapsi şeklindeki adli kontrolün kaldırılması için dilekçe sunarak bir itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi Serdar Ortaç ev hapsini kaldırdı.

Kaynak: Sabah