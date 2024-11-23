Serdar Ortaç En Büyük Pişmanlığını Açıkladı: 'Ne Kumarı Ne de Başka Bir Şeyi...'

Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in de aralarında olduğu isimler hakkında iddianameler hazırlanmaya başlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve yargılama sonucunda hakkında ev hapsi kararı çıkan Serdar Ortaç, ‘pişman olduğu’ şeyi açıkladı.

3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Serdar Ortaç, "Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Şöhret olmasaydım ne kumarı bilecektim ne başka bir şey" diye konuştu.

'ŞÖHRET OLMASAYDIM...'

Ev hapsinde bulunan Serdar Ortaç, geçmişe duyduğu özlemi sık sık dile getirirken, ünlü olmaktan duyduğu pişmanlığı şöyle anlattı:

"Bilkent Üniversitesi'ni kazandım, oraya gittim. Üniversiteyi bitirmedim, döndüm. Üniversiteyi bitirseydim, meslek sahibi olup İngilizce öğretmeni olsaydım, şöhret olmasaydım başıma hiçbir şey gelmeyecekti.

Ne kumarı bilecektim, ne başka bir şey... Zaten başka bir şeyim yok. İçkim de artık bitti, sigarayı da bıraktım. Fark etmez yani bunların hiçbiri olmayacaktı.

Huzurlu, güzel bir evlilik yapacaktım. Çocuklarıma bakacaktım, emekli olup Allah katına çıkacaktım. Kadere bak beni Serdar Ortaç yaptı, başım hiç beladan kurtulmadı. Bunların hepsinde hata benim tabii. Böyle yazılmış, rabbim böyle karar vermiş. Öbür türlü 3 bin tane şarkı da olmayacaktı."