Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim!

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılar yaptığı İstanbul'da şiddetli lodos sonrası sağanak yağış başladı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküdar sahilde ise dev dalgalar oluştu. THY'nin 38 seferi iptal edildi, İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklar ise başka şehirlere yönlendirildi.

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Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim! - Resim : 1

Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim! - Resim : 2

Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim! - Resim : 3

HAVA ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen 6 uçak başka meydanlara indi. THY’nin Manila, Muskat, Lagos, Şikago uçakları İzmir’e; THY’nin Akra, Moskova uçakları da Ankara’ya indi.

38 SEFER İPTAL

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.

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Kaynak: DHA

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