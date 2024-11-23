Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu.

Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.

HAVA ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.

İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen 6 uçak başka meydanlara indi. THY’nin Manila, Muskat, Lagos, Şikago uçakları İzmir’e; THY’nin Akra, Moskova uçakları da Ankara’ya indi.

38 SEFER İPTAL

THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.

Kaynak: DHA