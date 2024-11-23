Meteoroloji'den Peş Peşe Uyarılar Gelmişti: Seferler Peş Peşe İptal Edildi, İstanbul Sağanağa Teslim!
Meteoroloji'nin peş peşe uyarılar yaptığı İstanbul'da şiddetli lodos sonrası sağanak yağış başladı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri vatandaşlara zor anlar yaşattı. Üsküdar sahilde ise dev dalgalar oluştu. THY'nin 38 seferi iptal edildi, İstanbul Havalimanı'na inemeyen uçaklar ise başka şehirlere yönlendirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli lodos ardından da yağmur etkili oldu.
Seyrantepe'de bir araç su birikintisinde mahsur kalırken, Üsküdar Sahil'de ise dev dalgalar oluştu.
Zaman zaman şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Cevizlibağ'da sabah erken saatte işe giden insanlar yürümekte zorluk çekti.
HAVA ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ
Fırtına, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi.
İstanbul Havalimanı’na fırtına nedeniyle inemeyen 6 uçak başka meydanlara indi. THY’nin Manila, Muskat, Lagos, Şikago uçakları İzmir’e; THY’nin Akra, Moskova uçakları da Ankara’ya indi.
38 SEFER İPTAL
THY’nin bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 10’u iç hat, 28’i dış hat olmak üzere toplam 38 seferi iptal edildi.
Kaynak: DHA