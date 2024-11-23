Teknik Direktör Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin Teknik Direktörü Ersin Aka silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Aka’ya düzenlenen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Olay, saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde yaşandı. Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teknik Direktör Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü - Resim : 1

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

Teknik Direktör Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü - Resim : 2

13 ŞÜPHELİ EDİRNE’DE GÖZALTINA ALINDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Teknik Direktör Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü - Resim : 3

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Teknik Direktör Cinayetinin Görüntüleri Ortaya Çıktı: Silahlı Saldırıda Öldürülmüştü - Resim : 4

Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda ÖldürüldüÇorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda ÖldürüldüGüncel

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Saldırı Cinayet
Son Güncelleme:
Polislere 'Erkekseniz Beni Alın' Dedi, Tutuklandı Polislere 'Erkekseniz Beni Alın' Dedi, Tutuklandı
'Yenidoğan Çetesi' Davasında 6. Gün! Kilit İsim Fırat Sarı Hakim Karşısına Çıkıyor Kilit İsim Fırat Sarı Hakim Karşısına Çıkıyor
Arı Sokmasına Karşı Ne Yapılmalı? Meğer Tamamen Yanlış Biliyormuşuz Arı Sokmasına Karşı Ne Yapılmalı? Meğer Tamamen Yanlış Biliyormuşuz
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor