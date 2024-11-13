Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil 'Para Almadık' Demişti... Gazeteci Emrullah Erdinç, Aldıkları Miktarı Açıkladı

Aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 16 kişi 11 Kasım'da 'yasa dışı bahse teşvik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. İbrahim Yılmaz, Emirhan Karuç, Aleyna Göreci, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Aleksandr Menshikov, Muhammed Sümertaş, Esma Sözen, Soner Kabakçı, Yağmur Şifa Yaprak, Sefa Caner Sarıçam ile Muzaffer Zorbey Erkoçlar tutuklanmış; Erbil ve Ortaç'a ev hapsi kararı verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Erbil ve Ortaç için verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etmişti. Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil, adliye çıkışı basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, Malta Adası'na otel açılışı için gittiklerini söyleyerek, yasa dışı bahis olaylarından haberleri olmadığını iddia etmişti. Kendisine yapılan teklifi de açıklayan Erbil, yayın yapma karşılığında 20-25 bin euro teklif edildiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini öne sürmüştü.

'100 BİN TL PARA ALDILAR' İDDİASI

Erbil ve Ortaç'ın bu iddialarının ardından gazeteci Emrullah Erdinç, Halk TV'de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Erbil ve Ortaç'ın bilinçli olarak adaya gittiğini ve bunun karşılığında ise 100 bin TL para aldıklarını iddia etti.

Erdinç, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim yasa dışı bahisle alakamız olmaz dediler ama böyle değil. Çünkü burada birileri geliyor ve kendilerini oraya davet ediyorlar. 'Bir otele sizi davet edeceğiz, hem tatilinizi yapmış olursunuz, bütün masraflarınız karşılanacak ve bunu karşılığında da 100 bin TL'ye denk gelecek bir şekilde para verilecek. Bunun karşılığında da sizinle de bir video çekecekler' diyorlar.

'ORTAÇ ANLATMAK, ERBİL REKLAM YAPMAK İÇİN GİTTİ'

Aslında bunu bilerek gittiler. Oraya giderken Serdar Ortaç'ın amacı orada yasa dışı bahis sitesinin bir bölümünü anlatmak. Serdar Ortaç orada sadece kumar bölümünü anlatmak için gitti. Mehmet Ali Erbil ise yasa dışı bahsin reklamını yapıyor. Bu planlı yapılıyor.

Ortaç ve Erbil'in de videodan da anlaşılacağı üzere haberleri vardı. Kendilerini çağıran kişiler de zaten bu amaçla çağırılmışlardı ve hesaplarına bu anlamda para ödendi. Yasa dışı bahsin reklamını yaptılar mı? Yaptılar!"