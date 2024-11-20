Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil Hakkında İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasadışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi, mahkemelere sunuldu. Başsavcılık iddianamelerinde her iki şüphelinin de üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Diğer sosyal medya fenomenleri hakkında iddianame tanzim süreçleri devam etmektedir.

AYRINTILAR GELİYOR...