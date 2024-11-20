Bahçeli'nin Tarihi Çağrısının Ardından... Cumhurbaşkanına İlk Kez O Soru Soruldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak gündemde en çok tartışılan ise AKP'li Şamil Tayyar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bahçeli arasında görüş ayrılığı olduğu iddiasıydı.

Bu iddia sonrası Tayyar ile Cumhurbaşkanı danışmanları arasında tartışma çıkmıştı. Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamalarla fikir ayrılığı olmadığını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli geçen hafta Beştepe'de bir araya gelmişti. MHP liderinin ekim ayı başından bu yana gündeme getirdiği İmralı Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın umut hakkından faydalanması ve Meclis'te konuşma çağrılarından sonra yapılan bu zirve siyaset gündemini hareketlendirmişti.

'FİKİR AYRILIĞI ASLA YOK'

Brezilya ziyareti sonrası uçakta gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesine dair konuştu. Bir kez daha "Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur" diyerek net mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesinin 'kritik önemde' olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede konuşulanlara ilişkin ise "Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. “Terörsüz Türkiye” hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk kez Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısı ve 'umut hakkı' sözleri soruldu.

BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMESİNDE NELER KONUŞULDU?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan soru ve verilen cevap:

SORU: Hem siz hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aslında her fırsatta Cumhur İttifakı’ndaki uyuma ve birlikteliğe dikkat çekiyor, vurgu yapıyor. Geçen hafta da Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşmeniz oldu. Bu görüşme diğerlerinden biraz daha önemliydi. Çünkü bu Sayın Devlet Bahçeli’nin terörist başı çıkışının ardından yaptığınız ilk görüşme oldu. Öncelikle bu konuyu nasıl ele aldınız ve bununla birlikte umut hakkıyla ilgili bir değerlendirme yaptınız mı?

CEVAP: Devlet Bey ile bizim yaptığımız görüşme özellikle Cumhur İttifakı’nın uyumu, insicamı, birlikteliği ile Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi ve sosyal konjektürde kritik önemdedir. Bizim aramızda bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık, bir fikir ayrılığı asla yoktur. Ama birileri “Cumhur İttifakı bölündü, çatladı” gibi iddiaları ileri sürüyor. Ana muhalefet, eski-yeni yönetim ile belediye başkanları arasındaki kavgayı perdelemek için bu tür söylemlerden medet umuyor. Kimse bizim ittifakımızı kendi naylon ittifaklarıyla, “al gülüm, ver gülüm” düzenine dayalı çıkar ilişkileriyle karıştırmasın. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim ittifakımız karanlık koridorlarda, kirli masalarda kurulmadı. Bizimki sağlam. Gönül birlikteliğiyle inşa edilmiş bir ittifakımız var. Bu ittifakın hamuru aziz şehitlerimizin kanlarıyla yoğruldu.

Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığımız her görüşme, Cumhur İttifakı’ndaki mefkure birlikteliğinin pekiştirilmesi açısından bir fırsattır. Özellikle ülkemizin 40 yıllık terör kamburundan kurtarma konusundaki hassasiyetlerimiz aynı.

Şunun bilinmesini isterim: Sayın Bahçeli ile görüşmemizde siyasetin ve ülkenin gündemindeki tüm konuları detaylıca ele aldık. “Terörsüz Türkiye” hedefimize giden yolda atılabilecek ilave adımları aramızda değerlendirdik. Çünkü bugüne kadar teröre karşı verdiğimiz mücadelenin bir anlamı var. Eğer Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Deresinde biz terörle bir mücadele verdiysek bunun bir anlamı var. Şu anda oralarda görüyorsunuz artık terörün bir esamesi okunmuyor. Bizim şu anda derdimiz, Suriye içerisinde 30 kilometrelik o derinliği hiçbir zaman boşa geçmeyeceğiz ve orada da bu mücadelemizi kahraman Mehmetçiklerimizle beraber sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.