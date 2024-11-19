Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'nde Açıklama: 'Ekonomideki Belirsizlikleri Ortadan Kaldırdık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da G20 Zirvesi'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 2015’ten bu yana milli gelire kıyasla en fazla insani yardımda bulunan ülke. Nerede bir kıtlık, açlık, trajedi, çatışma varsa Türkiye oradadır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Her zaman ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür. BM Güvenlik Konseyi iflas etti, 5 daimi üyeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü" dedi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik, "Tarih bu vahşete sessiz kalanları affetmeyecek. Türkiye olarak Gazze'deki soykırımın, Batı şeria ve Lübnan'daki katliamın sona ermesi için acil ve kalıcı ateşkes ihtiyacını her fırsatta dile getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye geçmiş yıllarda olduğu üzere G20 faaliyetlerine bu yılda aktif olarak katkıda bulundu. Brezilya'nın 2024 dönem başkanlığı için son derece isabetli şekilde belirlediği 3 öncelik olan açlık, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele enerji geçişi ve sürdürülebilir kalkınma, küresel yönetim, kurumlarının reformu, başlıkları bizim de yakından takip ettiğimiz meselelerdir. Adil bir dünya ve Sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek temasıyla gerçekleşen zirvedeki ana hitabımda Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttü insani kalkınma faaliyetlerine dikkat çektim.

'EN FAZLA İNSANİ YARDIMDA BULUNAN ÜLKEYİZ'

Öncelikle şu hususu ifade etmek istiyorum; Türkiye olarak 2015'ten bu yana milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardımda bulunan ülkelerdeniz. Çatışma bölgelerinden kaçarak ülkemize sığınan yaklaşık 4 milyon yerlerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyoruz.

'BM GÜVENLİK KONSEYİ İFLAS ETTİ'

Zirvenin küresel yönetişim kurumlarının reformu başlıklı oturumunda mevcut uluslararası sistemin bir an önce adil ve katılımcı temelde ıslah edilmesi gerekliliği vurgulandı. Kovid-19 salgınında ülkeler arası yardımlaşmanın büyük oranda iflas ettiğine şahit olduk. Şimdi de tüm insanlığın vicdanını sızlatan savaşlar doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında temel görevi küresel istikrarı ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geliyor. Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin hak hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 Daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist biri yapıya dönüşmüştür. Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında tutarlı izahı olamaz. Dünya 5'ten büyüktür.

'TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Çevremizdeki sıkıntılara ve çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi büyüme trendini istikrarlı şekilde sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl 14-28 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerle 5 yıllık kesintisiz icraat dönemine girdik. Ekonomi programıyla belirsizlikleri ortadan kaldırdık. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız depremin insanımızın hayatında ve ekonomimizde yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Geçtiğimiz ay 131 bininci deprem konutunu teslim ettik. 2024 sonunda 200 bin konut, gelecek yıl ise toplam 453 bin bağımsız bölümün inşasını bitireceğiz. Depremin izlerini silmek için bugüne kadar 71,5 milyar dolar harcama yaptık.

Ekonomide 2023 yılını yüzde 5,1 oranında büyümeyle kapatarak 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecimizi devam ettirdik. 2024 yılının ilk yarısında büyümemiz yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz.

'DIŞ KIRILGANLIĞIMIZI GİDERDİK'

Tüm dünya gibi bizim de en büyük endişemiz yüksek enflasyondur. Amerika ve Avrupa dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon baskısından herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. Dezenflasyon sürecimiz başladı, 2025 yılında da devam edecek. Son 1 yılda toplam istihdamı 1,1 milyon kişi artırarak işsizlik oranımızı yüzde 8,6'ya düşürdük. Ekim ayında ihracatımız toplam 262,3 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Turizmde 2024'ün ilk 9 ayında 47 milyar dolar gelirle rekor kırdık. Cari açığımızı 10 milyar doların altına indirerek dış kırılganlığımızı giderdik.

'MB REZERVLERİ 160 MİLYAR DOLARA DAYANDI'

Merkez Bankamızın rezervleri 160 milyar dolara dayandı. Bu pozitif gelişmeler yatırımcıların ülkemize yönelik bakışını olumlu yönünde etkilemiş, kredi notumuz artarken ülkemizin risk primi de emsallerimize göre daha hızlı düşmüştür. 2024'te notu ikişer kademe artırılan tek ülkeyiz. Ekonomide hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla ülkemizin araştırma geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, aktif sanayi politikalarımızda yükselmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçişle yönelik teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, yatırımcı dostu politikalar iş ve yatırım ortamımızı iyileştirmeyi, ekonomimizin rekabet gücünü artırmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

'EKONOMİDEKİ İYİLEŞME DAHA DA HIZLANACAK'

Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, hedeflere doğru koşar adımlarla gidecektir. Zirve boyunca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Rio'ya geldiğimiz Pazar günü ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı ile kapsamlı görüşme yaptık. Aralarında Malezya, Endonezya, İtalya, İspanya, Fransa liderleriyle Avusturalya Başbakanı'nın bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla temaslarımız oldu.