Laiklik Sözleri Tepki Çeken Bakan Tekin'den Yeni Açıklama: 'Tartışmayı Ben Açmadım'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı bir programda laikliği, "Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Sizin laiklikten anladığınız şey şu: Camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur’an öğrenmesini yasaklamak" sözleri ile hedef almıştı. Tekin'e siyasi isimlerden ve vatandaşlardan tepki gelirken, CHP Bakan Tekin hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par’a açıklamada bulundu. Par, “Laiklik konusunda CHP’nin camileri ahır yaptığından söz etmişti ben de buna dair bir yorum yaparak kendisini eleştirmiştim. Eğitimde onca yakıcı sorun varken şimdi CHP ile Laiklik polemiğine ne gerek var demiştim. Sayın Yusuf Tekin sabah 9’da beni aradı” diyerek Bakan Tekin’in açıklamasını paylaştı.

'LAİKLİK TARTIŞMASINI BEN AÇMADIM'

Bakan Tekin tartışmayı kendilerinin açmadığını belirterek, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile tüm azınlık gruplarının haklarını güvence altına alan evrensek laiklik anlayışına uygun bir model geliştirdik. CHP milletvekilleri meclis bütçe komisyonunda Türkiye yüzyılı Maarif Modeli’ni laiklik üzerinden eleştirdiler, o konuşmamda bu eleştirilere yanıt verdim, laiklik tartışmasını ben açmadım” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: tv100