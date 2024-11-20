Gerçeği Öğrenir Öğrenmez Mahkemeye Koştu! 3 Günlük Gelin, Damadın Dünyasını Başına Yıktı

Konya’da iddiaya göre 24 yaşındaki Hikmet Y., bir yıl önce 20 yaşındaki Dilara Sena B. ile görücü usulü tanıştı. Tanışmaları ilişkiye dönen çift, nişanlılık sürecine girdi.

Genç kız ile Hikmet Y.’yi tanıştıran Feyza Ç. ve İlknur Ç., Hikmet Y'den para istemeye başladı. Paraların evlilik masrafları için istendiğini düşünen Hikmet Y. Feyza Ç'nin hesabına parça parça toplamda 208 bin TL para gönderdi. Düğün hazırlıkları tamamlanınca, ikili 6 Ekim tarihinde nikah masasına oturdu.

TAKILARI, PARALARI ALIP KAÇTI

Sabah’ta yer alan habere göre, nikah sonrası damat Hikmet Y.’den bahanelerle kendini uzak tutan gelin Dilara Sena B. 3 gün sonra, takılan altın ve paraları, mehir olarak verilen 200 gram altın senedini

de alıp evden kaçtı. Kızın ailesi daha sonra eve aldıkları eşyaları da götürdü.

Hayatının şokunu yaşayan damat Hikmet Y., genç kızın ailesinden aldığı yanıtla ikinci kez yıkıldı. Genç kızın ailesi “Kızımız senden ayrılacak, altınları da vermiyoruz” dedi.

“GÖSTERMELİK EVLİLİK YAPMIŞLAR”

Dolandırıldığını fark eden Hikmet Y, suç duyurusunda bulundu. 3 günlük damat "Hayatımı mahvettiler. 1 aydır kimsenin yüzüne bakamıyorum. Maddi ve manevi olarak bittim. Tek isteğim mutlu olmaktı. Ben gerçek bir evlilik yaptığımı sanmıştım ama gerçek öyle değilmiş. Para ve altınlar için benimle göstermelik bir evlilik yapmışlar. Hakkımı sonuna kadar arayacağım” diye tepki gösterdi.

Kaynak: Sabah