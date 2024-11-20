Denetime Giden Zabıta Ekiplerine Bıçak Çektiler

Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri, kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeli ile karşılaştı.

ZABITALARA BIÇAK ÇEKTİLER

Fabrika görevlileri, zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken, bir kişi bıçak çekerek zabıta ekiplerini tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken, olayların ardından zabıta ekipleri fabrikaya girerek denetimi gerçekleştirebildi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye gönderildi.

“GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMEDEN”

Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki, denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı, işimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen, güvenlikten ödün vermeden, hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA