Denetime Giden Zabıta Ekiplerine Bıçak Çektiler

Sakarya’nın Sapanca ilçesindeki bir su fabrikasına denetime giden zabıta ekiplerini, kapının girişinde fabrika görevlilerinin engellemesiyle karşılaştı. Bir kişi zabıtalara bıçak çekerken, yaşanan arbedenin ardından görevliler denetimi gerçekleştirdi.

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Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri, kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeli ile karşılaştı.

Denetime Giden Zabıta Ekiplerine Bıçak Çektiler - Resim : 1

ZABITALARA BIÇAK ÇEKTİLER

Fabrika görevlileri, zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken, bir kişi bıçak çekerek zabıta ekiplerini tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken, olayların ardından zabıta ekipleri fabrikaya girerek denetimi gerçekleştirebildi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye gönderildi.

Denetime Giden Zabıta Ekiplerine Bıçak Çektiler - Resim : 2

“GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMEDEN”

Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki, denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı, işimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen, güvenlikten ödün vermeden, hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık" ifadeleri kullanıldı.

Denetime Giden Zabıta Ekiplerine Bıçak Çektiler - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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Bıçaklı Saldırı
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