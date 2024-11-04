Mide Bulandıran Olay, Yetkililer Son Anda Fark Etti: Kilolarca At Etini İnsanlara Yedireceklerdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ifşa listesinde birçok ilde vatandaşlara sunulan ürünlerde skandal niteliğinde durumlar ortaya çıkmıştı. Bu zincire yeni bir olay daha eklendi. Kastamonu'da, Adana'dan getirildiği belirlenen 75 kilogram at eti yakalandı. Konuyla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

DOMUZ ETİ SKANDALININ ARDINDAN ŞİMDİ DE AT ETİ

Geçmişte gıda ürünlerinde domuz eti, sağlıksız boyalar ve hatta uyuşturucu gibi yasaklı maddeler tespit edilmişti. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu skandallara bir yenisi daha eklendi. Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et ele geçirildi.

TERMİNALDE ELE GEÇİRİLDİ

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, hijyen koşullarına uygun olmayan poşetler içerisinde etler tespit etti. Yapılan incelemede, etlerin Adana'dan otobüslerle Kastamonu'ya getirildiği ve uygun koşullarda muhafaza edilmediği belirlendi. Durumun ardından Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri terminale gelerek etler üzerinde inceleme başlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İncelemeler sonucunda at eti olduğu değerlendirilen 75 kilogram et, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konularak muhafaza altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili kişilere dair Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: İHA