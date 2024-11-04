6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?'

İstanbul'da katledilen 6 yaşındaki Şirin'in Şanlıurfa'da düzenlenen cenaze töreninde tabuta gelinlik bırakıldı. Narin'in ardından yine bir çocuğun mezarına gelinlik konmasına eleştiri yağarken, sosyal medyadan "Bir kız çocuğunun tek hayat gayesi gelin olmak mı?" tepkileri yükseldi.

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6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?'

Türkiye'de günden güne artan çocuğa şiddet ve istismar olayları toplumda infial yarattı. Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti gündemden düşmezken, aylardır art arda yaşanan çocuk cinayetlerine son olarak 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi eklendi.

İstanbul'un Şişli ilçesinin Feriköy semtinde 31 Ekim'de kaybolan Şirin'in cansız bedeni, kaybolduktan iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda bulundu. Güvenlik kameraları görüntüleri incelenince, Şirin'i katleden şahsın kağıt toplayıcısı Mustafa Ören olduğu belirlendi. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Ören, "çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçlarından tutuklandı.

6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?' - Resim : 1

'ÇOCUĞUN HAYAT GAYESİ GELİN OLMAK MI?

Cansız bedeni memleketi Şanlıurfa'ya götürülen Şirin için de bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde, tıpkı Narin Güran'da olduğu gibi Şirin'in tabutuna da gelinlik konulması tepki çekti. Katledilen küçük bir çocuğun mezarına gelinlik konulmasının çok sorunlu olduğu vurgulandı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Çocuk mezarına neden gelinlik konur? Bir kız çocuğunun tek hayat gayesi gelin olmak mı?" sorularıyla tepkilerini dile getirdi.

6 Yaşındaki Şirin'in Mezarına da Gelinlik Bırakıldı! 'Bir Kız Çocuğunun Tek Hayat Gayesi Gelin Olmak Mı?' - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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