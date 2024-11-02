'Boğarak Öldürdüm' Demişti! 6 Yaşındaki Şirin'in Katili Tutuklandı

Şişli'de kayıp olarak aranan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcı Mustafa Örün suçunu itiraf ederken, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Boğarak Öldürdüm' Demişti! 6 Yaşındaki Şirin'in Katili Tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi için çalışma yürütüldü. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirin Elmas Hanilçi'in cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

'Boğarak Öldürdüm' Demişti! 6 Yaşındaki Şirin'in Katili Tutuklandı - Resim : 1

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇITKI

Şirin'le beraber mezarlığa girdiği öğrenilen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün gözaltına alındı. Örün, emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Örün, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Boğarak Öldürdüm' Demişti! 6 Yaşındaki Şirin'in Katili Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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