'Boğarak Öldürdüm' Demişti! 6 Yaşındaki Şirin'in Katili Tutuklandı

İstanbul'un Şişli ilçesi Feriköy Mahallesi’nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi için çalışma yürütüldü. Bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesiyle Feriköy Mezarlığı'nda kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirin Elmas Hanilçi'in cesedinin bulunduğu bölgede detaylı inceleme yaptı.

SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇITKI

Şirin'le beraber mezarlığa girdiği öğrenilen kağıt toplayıcısı Mustafa Örün gözaltına alındı. Örün, emniyette verdiği ilk ifade de Feriköy Mezarlığı içerisinde olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Daha önceden de suç kaydının olduğu öğrenilen Örün, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Örün, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA