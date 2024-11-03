Şirin'in Ardından Acı Tablo! 50 Bin Çocuk Sokakta Ölümle Burun Buruna

Şişli'de iki gündür kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni mezarlıkta bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısı M.Ö. çocuğu mezarlıkta boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

M.Ö. ifadesinde, "Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuktan 200 lira istedim. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım" dedi. Korkunç cinayetin ardından Şirin'in ailesi tarafından dilendirildiği öne sürüldü. Bu iddia çocuk işçi sorununu gündeme getirdi.

49 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı, “Çocuklar Güvende” ekiplerinin Haziran 2017-Haziran 2024 döneminde yaptığı saha çalışmaları ile sokakta çalıştırılan on binlerce çocuk belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Çocuk işçiliği ile mücadele” kapsamında Türkiye genelinde 362 mobil ekip oluşturdu. Ekipler çalışmalarına, 12 Haziran 2017 tarihinde başladı. Bakanlık, Haziran 2017’den Haziran 2024’e kadar gerçekleştirilen tarama çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan çocuk sayısının 49 bin 251’e ulaştığı kaydedildi.

AİLELERE ADLİ İŞLEM

Sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik çalışmaların ardından bin 521 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı. Toplam 8 bin 881 çocuk hakkında ise eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri alındı. Sokakta çalıştırıldığı belirlenen çocuklardan 14 bin 236’sının ailesi ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na yönlendirildi. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde 760 çocuk ise ailesinin yanından kurum bakımına alındı.

Kaynak: Birgün