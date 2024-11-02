Katledilen 6 Yaşındaki Çocuk İçin Halk Sokakta: Karanlığa Teslim Olmayacağız

İstanbul Şişli'de geçen hafta kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni iki gün sonra Feriköy Mezarlığı'nda gömülmüş halde bulundu. Cinayeti itiraf eden Mustafa Örün tutuklandı.

CHP, DEM Parti, TİP, SOL Parti, Emek Partisi, TÖP, TKH, EHP, Halkevleri, Kılavuz oluşumu ve Devrim Hareketi üyeleri Şişli'de yaptıkları eylemle eylem düzenledi. Siyasi partiler, Şişli halkına "Çocuklarımızı öldüren karanlığa teslim olmayacağız" çağrısında bulundu.

"Çocuk cinayetleri politiktir" sloganıyla yürüyen kitle adına yapılan basın açıklamasında "Failleri korumanızdan alınan cesaretle Narin’i, Leyla’yı ve Şirin’i öldürdüler. Şirin’in ölümü de diğerleri gibi vahşi bir katilin sorumlu olduğu bir eylem değildir; çocuklara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için oluşturulan Lonzarote sözleşmesi’ni tartışmaya açanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni bir gecede ortadan kaldıranlar katilleri koruyanlar kollayanlardır" ifadeleri kullanıldı.

Kitle açıklamanın ardından sloganlarla Feriköy Mezarlığı'na yürüdü.

Kaynak: ANKA