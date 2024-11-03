Hırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' Kumpası

Ankara'da kiraladıkları araçların GPS modülünü söküp çalıntı, kaçak veya depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptığı ortaya çıkan 5 kişi gözaltına alındı.

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Hırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' Kumpası

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, tespit ettikleri bir araç hırsızlığı çetesinin araç kiralama şirketlerini hedef aldığını belirledi. Ekipler, çetenin farklı kişilere kiralattıkları araçları Ankara'ya götürdüklerini ve üzerlerinde takılı GPS modüllerini sökerek yakalamalı, çalıntı, kaçak ve depremde hasar gören araçlarla "change" işlemi yaptıklarını fark etti.

Hırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' Kumpası - Resim : 1

Son olarak Kayseri'den kiralanan 3 aracın GPS modülünün söküldüğünü tespit eden ekipler, Ankara'da takibe aldıkları iş yerlerine getirilen araçları saptayarak "change" işlemi yapılamadan el koydu. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, hırsızlık çetesiyle ortak hareket edebileceklerini düşündükleri otomobil yedek parçası satılan 5 iş yerinde de arama yaptı.

Hırsızların Son Yöntemi 'Pes' Dedirtti! Kiralık Araçlara 'GPS' Kumpası - Resim : 2

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aramalar kapsamında "change" işlemi için çalındığı belirlenen araçlardan söküldüğü değerlendirilen 47 motor, 7 şanzıman ile 2 yakalamalı, 2 şasi numarası silinmiş, bir kaçak ve 3 çalıntı araca el koyan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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