Bir Çocuğun Ölümüne Neden Olmuştu... Fatma Zehra Kınık'ın Davasında Kritik Gelişme!

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir'in, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin de yaralanmasına neden olduğu trafik kazanın ilk duruşması 30 Ekim’de İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; basına ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada, Fatma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının kaldırılmasının yanı sıra kaza yerinde keşif yapılmasına da karar verildi.

KEŞİF 12 ARALIK'TA

Mahkemenin karar tutanağında şunlar yer aldı:

“Sanık ve Suça sürüklenen çocuğun üzerine atılı suçta kusur durumu tespiti için olay mahallinde trafik ve fotoğrafçı bilirkişi marifetiyle naip hakim huzurunda keşif yapılmasına ve rapor alınmasına, keşfin 12 Aralık 2024 günü saat 10.30'da yapılmasına,

-Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak olay anına ait mobese kamera görüntülerinin bulunup bulunmadığı hususun sorularak bulunması halinde mahkememize gönderilmesinin istenmesine,

-Bu nedenle duruşmanın 29 Ocak 2025 günü saat 10.40 bırakılmasına karar verildi.”

Kaynak: Birgün