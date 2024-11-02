6 Maddede 'Fatma Zehra Kınık' Davası! 'Suçlunun Haklı Çıkmaması' İçin Diyerek Tek Tek Anlattı

İstanbul Beykoz'da kullandığı otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl'ın yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir ilk kez 30 Ekim'de mahkemeye çıktı. Bilirkişi raporunda yüzde 100 kusurlu çıkan Kerem Kınık’ın kızı Fatma Zehra Kınık Demir’e uygulanan adli kontrol kararı ilk duruşmada kaldırıldı.

Kınık'ın neden olduğu ölümlü kaza ve dava sürecine ilişkin sosyal medyada farklı farklı yorumlar yapıldı. İstanbul Barosu'ndan avukat Eşref Çelik, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımla "Son zamanlarda Fatma Zehra Kınık’ın durumunu basite indirgeyen bu tarz hesaplar ortaya çıktı. Sosyal medya operasyonu ile günün sonunda suçlunun haklı, ölenin haksız çıkmaması adına tek tek açıklayalım" diyerek tek tek anlattı.

İşte Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davaya ilişkin bilinmesi gereken tüm bilgiler:

"Fatma Zehra Kınık, bir kişinin ölümüne, iki kişinin de yaralanmasına sebep olduğu için TCK m. 85/2 uyarınca yargılanıyor. Alacağı muhtemel ceza 2 ile 15 yıl arasında.

Bilirkişi raporunda Fatma Zehra Kınık’ın %100 kusurlu olduğu tespit edildi. Rapora göre, “Dur” levhasına uyulmadan ana yola çıkış yapıldığı belirtiliyor.

Rapora göre tam kusurlu olduğu için 2-15 yıl arasında öngörülen ceza tayin edilirken alt sınırdan uzaklaşılması gerektiğine dair birçok karar var. ( bkz: YCGK, 2014/411 E., 2016/133 K.)

Taksirli suçların para cezasına çevrilmesi mümkün ise de, “kusur oranının fazla olması karşısında” hapis cezasının adli para cezasına çevrilmemesi hakkaniyete uygun olacaktır. ( bkz: YCGK, 2016/1418 E., 2017/362 K.)

Bu olay bağlamında Fatma Zehra Kınık’ın alacağı muhtemel cezada (örneğin 8,10,12 yıl gibi) hem kapalı ceza infaz kurumunda hem de açık ceza infaz kurumunda kalması gereken süreler olduğu için “yatarı ne ki” diyerek basite indirgenemez.

Avukat arkadaşlar çok iyi bilir ki, benzer dosyaların tamamına yakınında, sanıklar en iyi ihtimalle ilk duruşmaya kadar aylarca kapalı ceza infaz kurumunda tutuklu kalır."

Çelik, paylaşımı şu sözlerle bitirdi:

"Yani, kendisi ile aynı durumda yargılanan normal vatandaşlar birkaç duruşma ve aylarca tutuklu kalmasına, tahliye olup cezası kesinleşince de kalan cezasını yatmak için ikinci defa cezaevine girmesine rağmen, Fatma Zehra Kınık’ın hiçbir safhada tutuklanmaması vicdanları yaralıyor. Özetle burada, siyasi saiklerle linç edilen bir kadın değil; tam aksine siyasi gücü sayesinde ayrıcalık tanınan bir kadın söz konusudur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde 9 Temmuz’da meydana gelen kazada, Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak’tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ne çıkarken motosiklete çarpmıştı.

Kazada motosikletteki sürücü Yavuz Selim Öztürk ve arkasındaki Batın Barlasçeki motosikletten düşerken sürücüsüz motosiklet de yayalara çarparak yaralanmalarına sebep olmuştu. Motosikletten düşen sürücü Öztürk yaralı kurtulurken, başını kaldırımdaki beton dubaya çarpan Barlasçeki ise yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kısa süre önce de Fatma Zehra Kınık hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına sebep olduğu olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından iddianame düzenlendi. Fatma Zehra Kınık'ın yargılanacağı davada ilk duruşma 30 Ekim'de görüldü.

İddianamede, Fatma Zehra Kınık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem