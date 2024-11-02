İndikleri Minibüsün Altında Kaldılar! 2 Kez Üzerlerinden Geçti

Afyonkarahisar'da bir minibüs, indirdiği yolcuların üzerinden geçti. İki yolcunun da durumlarının ağır olduğu bildirildi.

İndikleri Minibüsün Altında Kaldılar! 2 Kez Üzerlerinden Geçti

Afyonkarahisar'da adeta felaketin eşiğinden dönüldü. 2 yolcunun indikleri şehir içi yolcu minibüsünün arkasından geçmek isterken altında kalarak ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Paşa Cami kavşağı yakınlarında, dün saat 14.30 sıralarında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan F.T. idaresindeki minibüs, yolcu indirme ve bindirmenin yasak olduğu alanda Iraklı N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Minibüsün arkasına geçmek isteyen yolcular, geri manevra yapan şoförün kullandığı aracın altında kalarak yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 2 yaralı, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların ikisinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.T.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İndikleri Minibüsün Altında Kaldılar! 2 Kez Üzerlerinden Geçti - Resim : 1

ÜZERLERİNDEN 2 KEZ GEÇTİ

Kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsten inen 2 yolcunun aracın arkasından geçmek istedikleri sırada şoförünün geri manevra yaptığı, minibüsün çarpması sonucu yere düşen 2 yolcunun aracın altında kaldığı, şoförünün tekrar öne manevra yapıp, yolcuların üzerinden yeniden geçtikten sonra durumu fark edip, aracı durdurduğu yer aldı.

İndikleri Minibüsün Altında Kaldılar! 2 Kez Üzerlerinden Geçti - Resim : 2

Kaynak: DHA

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