İBB'den Okullarda Kantin Denetimi

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a istinaden okul kantinlerinde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriyor. Denetimler esnasında çocukların sağlığının korunmasına fayda sağlamak için gıda ve içeceklerin üzerinde bulunan son tüketim tarihlerinin de kontrolleri yapılarak, son kullanım tarihi geçmiş ürünler yetkili birimlere bildiriliyor.

İBB, bu kapsamda Fatih ve Zeytinburnu'ndaki okul kantinlerini denetledi. Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketinin bulunup, bulunmadığı kontrol etti, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini denetledi.

BİLİNÇLİ TÜKETİCİ SEMİNERLERİ

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı, okul kantinlerinde gerçekleştirilen fiyat etiketi denetimlerinin dışında bilinçli tüketici anlayışının gelecek nesillere taşınması amacıyla öğrencilere yönelik “Bilinçli Tüketici” seminerleri de düzenleniyor. İBB Zabıta Ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi boyunca okul kantini denetimleri gerçekleştirmeye ve bilinçli tüketici seminerleri düzenlemeye devam edecek.