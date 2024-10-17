Şişli'de Korkunç Olay: Bazanın Altında Kalan Kadın Öldü

İstanbul'da içinden eşya aldığı baza, kadının üzerine düştü. Genç kadın sıkıştığı yerde feci şekilde can verdi.

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Şişli'de Korkunç Olay: Bazanın Altında Kalan Kadın Öldü

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi’ndeki binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre satış müdürü olduğu öğrenilen Burcu E.( 43) temizlik yapmak için bazayı açtı. İçindeki eşyaları çıkardığı sırada baza üzerine düştü. Durumu fark eden aile üyelerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şişli'de Korkunç Olay: Bazanın Altında Kalan Kadın Öldü - Resim : 1

Sağlık ekipleri Burcu E.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burcu E.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Cenaze işlemlerin tamamlanmasının ardından aileye teslim edildi.

Burcu E.'nin cenazesi Hacı Bektaş Veli Okmeydanı Cemevi'nde yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

Şişli'de Korkunç Olay: Bazanın Altında Kalan Kadın Öldü - Resim : 2

Kaynak: DHA

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