Saldırının Adresi Bu Kez Şanlıurfa! Babasıyla Kavga Etti, İhbara Gelen Polislere Ateş Açtı

Son dönemde art arda polise saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Bu kez ise Şanlıurfa'dan benzer bir haber geldi. Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mesut K. ile babası Celal K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde Mesut K., yanındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti.

Saldırının ardından şüpheli Mesut K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli Mesut K.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA