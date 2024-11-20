Kocaeli’nde Zincirleme Facia: Çok Sayıda Yaralı Var

Kocaeli Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası ulaşımın tek şeritten sağlanması sebebiyle araç kuyruğu oluştu.

Kocaeli’nde Zincirleme Facia: Çok Sayıda Yaralı Var

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Korutepe Tünelİ'nde 2 otobüs ve 1 TIR'ın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kocaeli’nde Zincirleme Facia: Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 1

TEK ŞERİTLİ ULAŞIM SONRASI ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, ulaşım da tek şeritten sağlandı. Tek şeridin kullanılması sonrası yolda araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli’nde Zincirleme Facia: Çok Sayıda Yaralı Var - Resim : 2

Kaynak: AA

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