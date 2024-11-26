CZN Burak'ın Restoranındaki Fiyatlar Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sosyal medyada gülümseyerek yemek yapmasıyla ünlenen CZN Burak lakaplı Burak Özemir'in restoranlarındaki fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin restoranına giden bir sosyal medya kullanıcısı arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra gelen adisyon ücretini sosyal medyada paylaştı.

3 kişinin ödediği toplam ücret 3.701,50 TL oldu. Ayrıca adisyonda yer alan servis ücreti ise gözlerden kaçmadı. 3 kişilik tavuk şiş 1.950 TL, meze tabağı 825 TL, cam şişe su 80 TL, ayran 170 TL olurken servis ücreti ise 336 TL oldu.

Bu fiyatlar sosyal medyayı ikiye böldü. Kimisi ücreti yüksek buldu kimisi ise gayet normal dedi.