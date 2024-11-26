Paylaşımları Başına İş Açtı... Şükrü Özyıldız ile Aşk Yaşayan Fenomen Sibil Çetinkaya’ya Binlerce Liralık Ceza

Şükrü Özyıldız ile olan ilişkisiyle çok konuşulan Sibil Çetinkaya bir alkol firması tarafından arkadaşlarıyla birlikte Capri tatiline davet edildi.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; üç gün süren davet boyunca alkollü içeceği, markası görülecek şekilde Instagram hesabında birkaç kez yayınlayan Çetinkaya, Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.

550 BİN TL'LİK CEZA

Dilan Çiçek Deniz ve sevgilisi Rafael Cemo Çetin, Derev Clara Kösedağ, Buse Terim ve Merve Terim Çetin gibi isimlerle birlikte üç günlük tatili boyunca alkollü içeceği markası görünecek şekilde paylaşan ve paylaşımlarına reklam etiketi koymayan Çetinkaya'ya Ticaret Bakanlığı tarafından 550 Bin TL'lik ceza kesildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hakkında 550 bin 59 TL ceza kesilen Çetinkaya'nın cezaya itiraz edip etmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Kaynak: Sabah