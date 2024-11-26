Ceylan Ertem'den Sezen Aksu Müjdesi

Sezen Aksu'nun ne zaman sahnelere döneceği ve yeni şarkı yapacağı merak konusuyken Ceylan Ertem'den minik serçe hayranlarını sevindirecek açıklamalar geldi.

Ceylan Ertem'den Sezen Aksu Müjdesi

Denizli Jolly Joker‘de dinleyicileriyle buluşan Ceylan Ertem aynı zamanda güzel bir müjdeyi de sevenleri ile paylaştı. Haber Global’den Ozan Alaca’nın haberine göre, Ertem; yeni albümü için stüdyoda olduğunu söyledi.

Ertem “Albümün sürprizlerinden biri, bir Sezen Aksu şarkısı. Hatta bir değil birkaç tane olabilir” dedi.

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