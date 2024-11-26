Ceylan Ertem'den Sezen Aksu Müjdesi

Denizli Jolly Joker‘de dinleyicileriyle buluşan Ceylan Ertem aynı zamanda güzel bir müjdeyi de sevenleri ile paylaştı. Haber Global’den Ozan Alaca’nın haberine göre, Ertem; yeni albümü için stüdyoda olduğunu söyledi.

Ertem “Albümün sürprizlerinden biri, bir Sezen Aksu şarkısı. Hatta bir değil birkaç tane olabilir” dedi.