Ceylan Ertem'den Sezen Aksu Müjdesi
Sezen Aksu'nun ne zaman sahnelere döneceği ve yeni şarkı yapacağı merak konusuyken Ceylan Ertem'den minik serçe hayranlarını sevindirecek açıklamalar geldi.
Denizli Jolly Joker‘de dinleyicileriyle buluşan Ceylan Ertem aynı zamanda güzel bir müjdeyi de sevenleri ile paylaştı. Haber Global’den Ozan Alaca’nın haberine göre, Ertem; yeni albümü için stüdyoda olduğunu söyledi.
Ertem “Albümün sürprizlerinden biri, bir Sezen Aksu şarkısı. Hatta bir değil birkaç tane olabilir” dedi.