Can Dostunu Kaybetmişti... Hazal Kaya Geçirdiği Zor Günleri Anlattı: 'Ağır Bir Yas Sürecindeyim'

Hazal Kaya, 10 yıl önce Twitter'da gördüğü ilan sonrası sahiplendiği 'Sherlock' adındaki köpeğini iki gün önce kaybetti.

'SENİ ÖZLEMEDİĞİM BİR GÜN BİLE OLMAYACAK'

Instagram hesabından köpeğinin fotoğraflarını yayınlayan oyuncu, "Canım oğlum... Dünyanın en zor, en yaramaz, en komik, en sevgi dolu, en eğlenceli köpeği sendin bence. Twitter'daki ilanını gördüğüm an dün gibi. Eve gelişini heyecanla bekleyişim... Seni özlemediğim bir gün bile olmayacak Sherlock. Tek tesellim birlikte geçirdiğimiz 10 yıl, birlikte büyüttüğümüz ailemiz, binlerce güzel anı... Hoşça kal benim güzel oğlum…" ifadelerini kullandı.

'AĞIR BİR YAS SÜRECİNDEYİM'

Bugün yeni bir paylaşım yapan Hazal Kaya, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

"Ağır bir yas sürecinden geçiyorum. Diğer büyük kayıplarımın acısı da tetiklenmiş durumda. Ani ağlama krizleri ve komik videolar izleyerek girdiğim gülme krizleri arasında savrulup dururken; Zeynep Selvili'nin yasa dair paylaşımları çok iyi geliyor bana. Çok teşekkür ederim Zeynep. İyi ki varsın. Evcil hayvan kaybına yaklaşımın küçümseyici olabildiğinin farkındayım ama paylaşmak istedim."